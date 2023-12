Gli straordinari ai dipendenti Ama per Natale, domani sciopero dei mezzi. ASCOLTA il podcast di oggi 6 dicembre

Le notizie di oggi, mercoledì 6 dicembre a Roma, lette e commentate da Roberta Marchetti e Matteo Torrioli, nel podcast gratuito RomaTodaily, la rassegna stampa quotidiana di 15 minuti che si può ascoltare su Spotify, Apple Podcast e i maggiori servizi di streaming. In redazione Lorenzo Nicolini.



Questi i temi toccati oggi in RomaTodaily, la rassegna stampa di RomaToday. Domani sciopero dei mezzi, trovata la quadra per gli straordinari ai dipendenti Ama nei giorni di festa, giudizio immediato per lo youtuber Matteo Di Pietro che provocò l'incidente a Casal Palocco in cui morì il piccolo Manuel, arrestati 12 attivisti di Ultima Generazione, Renato Zero torna con un nuovo album e 6 concerti al Palazzo dello Sport.