La Roma con lo sponsor di Riyad imbarazza Gualtieri. Negozi cinesi lavatrici dei Narcos. ASCOLTA il podcast di oggi 5 ottobre

Le notizie di oggi, giovedì 5 ottobre a Roma, lette e commentate da Roberta Marchetti e Matteo Torrioli, nel podcast gratuito RomaTodaily, la rassegna stampa quotidiana. In redazione Lorenzo Nicolini.

Questi i temi toccati oggi in RomaTodaily, la rassegna stampa di RomaToday. La Roma con lo sponsor di Riyad imbarazza Gualtieri e l'intera città, in corsa proprio contro la città araba per Expo 2030. Lunedì 9 ottobre sciopero di 24 ore dei mezzi pubblici, i negozi cinesi dell'Esquilino 'lavatrici' dei soldi della droga, fermato il pirata della strada che ha ucciso Mary Grace Duque, la Lazio vince contro il Celtic in Champions League.