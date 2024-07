Femminicidio a Casetta Mattei. Aeroporto di Fiumicino da record. ASCOLTA il podcast di oggi 5 luglio

Le notizie di oggi, venerdì 5 luglio a Roma, lette e commentate da Roberta Marchetti e Matteo Torrioli nel podcast gratuito RomaTodaily, la rassegna stampa quotidiana di 15 minuti che si può ascoltare su Spotify, Apple Podcast e i maggiori servizi di streaming.

Questi i temi toccati. Femminicidio a Casetta Mattei, le indagini per capire la dinamica dell'incidente nel deposito Atac in cui ha perso la vita un dipendente, due ragazze cinesi si lanciano dal balcone del centro massaggi per sfuggire ai controlli, il sindaco Gualtieri chiede risorse al Governo per 3 mila nuove assunzioni, l'aeroporto di Fiumicino è il migliore d'Europa.