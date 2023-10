Armato di machete colpisce due passanti. Tutti a piedi, tornano le domeniche ecologiche. ASCOLTA il podcast di oggi 4 ottobre

Le notizie di oggi, mercoledì 4 ottobre a Roma, lette e commentate da Roberta Marchetti e Matteo Torrioli, nel podcast gratuito RomaTodaily, la rassegna stampa quotidiana di 15 minuti che si può ascoltare su Spotify, Apple Podcast e i maggiori servizi di streaming. In redazione Lorenzo Nicolini.

Questi i temi toccati oggi in RomaTodaily, la rassegna stampa di RomaToday. A Torpignattara un uomo armato di machete ha aggredito due passanti, morto un pedone a via dei Monti Tiburtini, incidente sul lavoro all'ex Tmb di via Salaria, tornano le domeniche ecologiche, stasera la Lazio sfida il Celtic in Champions League.