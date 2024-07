Tragedia al deposito Atac, oggi lo sciopero per la sicurezza sul lavoro. ASCOLTA il podcast di oggi 4 luglio

Le notizie di oggi, giovedì 4 luglio a Roma, lette e commentate da Roberta Marchetti e Matteo Torrioli nel podcast gratuito RomaTodaily, la rassegna stampa quotidiana di 15 minuti che si può ascoltare su Spotify, Apple Podcast e i maggiori servizi di streaming.

Questi i temi toccati. Dipendente Atac precipita in una fossa del deposito, sciopero di 8 ore per la sicurezza sul lavoro, pena ridotta per i due americani che uccisero il vicebrigadiere Cerciello Rega, l'allarme dei commercianti del centro per i saldi, Tommaso Paradiso stasera in concerto a Capannelle.