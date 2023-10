Il dramma sul raccordo anulare, le accuse di Corona a Pellegrini. ASCOLTA il podcast di oggi 31 ottobre

Le notizie di oggi, martedì 31 ottobre a Roma, lette e commentate da Lorenzo Nicolini e Matteo Torrioli, nel podcast gratuito RomaTodaily, la rassegna stampa quotidiana di 15 minuti che si può ascoltare su Spotify, Apple Podcast e i maggiori servizi di streaming. In redazione Roberta Marchetti.



Questi i temi toccati oggi in RomaTodaily, la rassegna stampa di RomaToday. Tragedia sul raccordo anulare dove un operaio è stato investito e ucciso. Restando sulla cronaca parleremo della movida violenta e del maltempo, con il vento che ha fatto danni in città. L'affaire Pellegrini-Corona. Poi la burocrazia che spegne ascensori e scale mobili della metro di Roma e un nuovo cantiere, questa volta sul lungotevere Testaccio.