Le zone 30 a Roma. Incendia casa della compagna per gelosia. ASCOLTA il podcast di oggi 31 gennaio

Le notizie di oggi, mercoledì 31 gennaio a Roma, lette e commentate da Roberta Marchetti e Matteo Torrioli, nel podcast gratuito RomaTodaily, la rassegna stampa quotidiana di 15 minuti che si può ascoltare su Spotify, Apple Podcast e i maggiori servizi di streaming. In redazione Lorenzo Nicolini.

Questi i temi toccati oggi in RomaTodaily, la rassegna stampa di RomaToday. Le zone 30 a Roma, l'Antitrust contro Atac, stop alla commemorazione di Acca Larentia e via la croce celtica, un uomo ha incendiato l'appartamento della compagna per gelosia, Vittorio Sgarbi condannato per diffamazione nei confronti di Virginia Raggi.