Cimiteri fatiscenti, 2 novembre da vergogna. Negli ospedali romani scarseggia il sangue. ASCOLTA il podcast di oggi 30 ottobre

Le notizie di oggi, lunedì 30 ottobre a Roma, lette e commentate da Roberta Marchetti e Matteo Torrioli, nel podcast gratuito RomaTodaily, la rassegna stampa quotidiana di 15 minuti che si può ascoltare su Spotify, Apple Podcast e i maggiori servizi di streaming. In redazione Lorenzo Nicolini.

Questi i temi toccati oggi in RomaTodaily, la rassegna stampa di RomaToday. Cimiteri fatiscenti, negli ospedali romani scarseggia il sangue, arrestato il trapper Gallagher per aver picchiato la compagna incinta, la rivolta nel carcere minorile di Casal del Marmo, come si è conclusa la Festa del Cinema di Roma.