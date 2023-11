10 milioni per i senza dimora. Domenica blocco del traffico. ASCOLTA il podcast di oggi 30 novembre

Le notizie di oggi,giovedì 30 novembre a Roma, lette e commentate da Roberta Marchetti e Matteo Torrioli, nel podcast gratuito RomaTodaily, la rassegna stampa quotidiana di 15 minuti che si può ascoltare su Spotify, Apple Podcast e i maggiori servizi di streaming. In redazione Lorenzo Nicolini.



Questi i temi toccati oggi in RomaTodaily, la rassegna stampa di RomaToday. Il bando da 10 milioni di euro per nuovi centri di accoglienza per i senza dimora, domenica 3 dicembre blocco del traffico, il sindaco Gualtieri vuole realizzare lo stesso alcuni dei progetti previsti per Expo 2030, Laurentina strada killer, i mercatini di Natale a Roma e le spese dei romani per le feste.