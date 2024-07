Tor Vergata brucia. Caos monopattini in sharing. ASCOLTA il podcast di oggi 3 luglio

Le notizie di oggi, mercoledì 3 luglio a Roma, lette e commentate da Roberta Marchetti e Matteo Torrioli nel podcast gratuito RomaTodaily, la rassegna stampa quotidiana di 15 minuti che si può ascoltare su Spotify, Apple Podcast e i maggiori servizi di streaming.

Questi i temi toccati. Maxi incendio a Tor Vergata, caos monopattini in sharing, arresti importanti nella Roma criminale, fermato un ricercato polacco che si fingeva prete, New Martina a via del Corso.