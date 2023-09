Altra vittima sulle strade, periferie senza medici di base. ASCOLTA il podcast di oggi 29 settembre

Le notizie di oggi, venerdì 29 settembre a Roma, lette e commentate da Matteo Torrioli e Lorenzo Nicolini, nel podcast gratuito RomaTodaily, la rassegna stampa quotidiana di 15 minuti che si può ascoltare su Spotify, Apple Podcast e i maggiori servizi di streaming. In redazione Roberta Marchetti.

Questi i temi toccati oggi in RomaTodaily, la rassegna stampa di RomaToday. C'è stata un'altra vittima sulle strade, una donna è stata investita e uccisa da un conducente su un'auto pirata a Largo Preneste. Le periferie sono senza medico di base, ed è allarme. Sono pronti i bandi di gara per la realizzazione degli impianti previsti nel piano industriale di Ama. Il sindaco Roberto Gualieri è sotto pressione, ma ha il tempo per godersi l'inizio della Ryder Cup, il torneo di golf più importante del mondo. Dopo 10 anni riapre al pubblico Piazza Colonna.