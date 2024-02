I migliori quartieri per comprare casa. Scontro Comune-Governo sui Mondiali di Atletica. ASCOLTA il podcast di oggi 29 febbraio

Le notizie di oggi, giovedì 29 febbraio a Roma, lette e commentate da Roberta Marchetti e Lorenzo Nicolini, nel podcast gratuito RomaTodaily, la rassegna stampa quotidiana di 15 minuti che si può ascoltare su Spotify, Apple Podcast e i maggiori servizi di streaming. In redazione Matteo Torrioli.

Questi i temi toccati oggi. Roma ritira la candidatura per i Mondiali di Atletica 2027 perché non ci sono soldi, i quartieri più gettonati dove comprare casa, ladri rapinano anziani in casa. L'ultimo concerto di Claudio Baglioni nella sua città, il sindaco Gualtieri gli consegnerà la Lupa Capitolina.