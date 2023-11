Topi congelati e insetti, a Roma ristoranti da incubo. Si vota per Expo 2030. ASCOLTA il podcast di oggi 28 novembre

Le notizie di oggi, martedì 28 novembre a Roma, lette e commentate da Roberta Marchetti e Matteo Torrioli, nel podcast gratuito RomaTodaily, la rassegna stampa quotidiana di 15 minuti che si può ascoltare su Spotify, Apple Podcast e i maggiori servizi di streaming. In redazione Lorenzo Nicolini.



Questi i temi toccati oggi in RomaTodaily, la rassegna stampa di RomaToday. Si vota per Expo 2030, topi e insetti nei ristoranti etnici, l'appello di Barbara per riavere i bracciali della figlia morta rubati dai ladri, Roma è la città più alluvionata d'Italia, Fabi-Silvestri-Gazzè il 6 luglio 2024 al Circo Massimo.