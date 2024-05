La protesta di chi è senza casa. Si sposano nel bar in cui si erano incontrati. ASCOLTA il podcast di oggi 28 maggio

Le notizie di oggi, martedì 28 maggio a Roma, lette e commentate da Roberta Marchetti e Matteo Torrioli nel podcast gratuito RomaTodaily, la rassegna stampa quotidiana di 15 minuti che si può ascoltare su Spotify, Apple Podcast e i maggiori servizi di streaming.

Questi i temi toccati. Tende sotto l'assessorato al Patrimonio per protestare contro l'emergenza abitativa, sospensione per due operatori di monopattini e bike sharing, uomo in mimetica e armato di coltello si aggira per Prati, il 5 e il 6 giugno Roma rischia la paralisi per uno sciopero nazionale dei taxi, si sposano nel bar a Garbatella in cui si erano conosciuti.