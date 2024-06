Montespaccato calcio riconsegnato al figlio del boss. Rivolta a Regina Coeli. ASCOLTA il podcast di oggi 28 giugno

Le notizie di oggi, venerdì 28 giugno a Roma, lette e commentate da Roberta Marchetti e Matteo Torrioli nel podcast gratuito RomaTodaily, la rassegna stampa quotidiana di 15 minuti che si può ascoltare su Spotify, Apple Podcast e i maggiori servizi di streaming.

Questi i temi toccati. Il Montespaccato calcio riconsegnato per il 15% al figlio del boss Gambacurta, rivolta dei detenuti a Regina Coeli, Lotito vuole lo stadio Flaminio per la Lazio, condannato a 8 anni di reclusione il camionista che uccise Alessia Sbal, Calcutta sold out a Capannelle.