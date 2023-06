Condanne per l'occupazione di CasaPound, Ilary sfrattata da Totti. ASCOLTA il podcast di oggi 28 giugno 2023

Le notizie di oggi, mercoledì 28 giugno a Roma, lette e commentate da Lorenzo Nicolini e Roberta Marchetti, nel podcast gratuito RomaTodaily, la rassegna stampa quotidiana di 15 minuti che si può ascoltare su Spotify, Apple Podcast e i maggiori servizi di streaming. In redazione Matteo Torrioli

Questi alcuni dei temi toccati oggi in RomaTodaily, la rassegna stampa di RomaToday: l'interrogatorio dello youtuber Matteo Di Pietro per ricostruire l'incidente di Casal Palocco, Ama pulisce 250 strade del quadrante est in 24 ore ma la situazione rifiuti resta drammatica. Arrivano le condanne per l'occupazione di CasaPound, scongiurata la chiusura della maternità del Cristo Re. Ilary Blasi deve riconsegnare il centro sportivo della Longarina a Francesco Totti.