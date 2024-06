Piscine gratis per il caldo. Arriva il Grab, raccordo delle bici. ASCOLTA il podcast di oggi 27 giugno

Le notizie di oggi, giovedì 27 giugno a Roma, lette e commentate da Roberta Marchetti e Lorenzo Nicolini nel podcast gratuito RomaTodaily, la rassegna stampa quotidiana di 15 minuti che si può ascoltare su Spotify, Apple Podcast e i maggiori servizi di streaming.

Questi i temi toccati. Accoltella la moglie e si toglie la vita, piscine gratuite per gli over 70, incendio a San Basilio, blitz femminista a Trinità dei Monti, al via i lavori per il Grab.