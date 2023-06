Roma sommersa dai rifiuti, il suv che ha ucciso Manuel andava a 124 km/h. ASCOLTA il podcast di oggi 27 giugno 2023

Le notizie di oggi, martedì 27 giugno a Roma, lette e commentate da Lorenzo Nicolini e Roberta Marchetti, nel podcast gratuito RomaTodaily, la rassegna stampa quotidiana di 15 minuti che si può ascoltare su Spotify, Apple Podcast e i maggiori servizi di streaming. In redazione Matteo Torrioli

Questi alcuni dei temi toccati oggi in RomaTodaily, la rassegna stampa di RomaToday: Roma invasa dai rifiuti e si prevede il collasso con il ponte del 29 giugno, donna incinta aggredita dal compagno, una ragazza di 26 anni è morta in un incidente stradale a via della Pisana, un turista incide il nome della fidanzata sul Colosseo, confermata la condanna per Vittorio Feltri e Pietro Senaldi per il titolo "Patata bollente" su Libero riferito all'ex sindaca Virginia Raggi.