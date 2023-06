La fiaccolata per il piccolo Manuel, una strada intitolata a mamma Chiara. ASCOLTA il podcast di oggi 26 giugno 2023

Le notizie di oggi, lunedì 26 giugno a Roma, lette e commentate da Lorenzo Nicolini e Matteo Torrioli, nel podcast gratuito RomaTodaily, la rassegna stampa quotidiana di 15 minuti che si può ascoltare su Spotify, Apple Podcast e i maggiori servizi di streaming.

Questi alcuni dei temi toccati oggi in RomaTodaily, la rassegna stampa di RomaToday: la fiaccolata per il piccolo Manuel Proietti, morto a cinque anni nell'incidente di Casal Palocco. Il Comune intitolerà una strada, una piazza o un giardino della città a Chiara Corbella Petrillo, la 28enne di Roma morta a giugno del 2012 per salvare la vita al figlio. Samantha De Grenet derubata in casa e Russel Crowe cerca un artista di strada a Roma.