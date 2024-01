A Roma tre morti sulle strade in poche ore. Week end senza Metro C. ASCOLTA il podcast di oggi 26 gennaio

Le notizie di oggi, venerdì 26 gennaio a Roma, lette e commentate da Lorenzo Nicolini, nel podcast gratuito RomaTodaily, la rassegna stampa quotidiana di 15 minuti che si può ascoltare su Spotify, Apple Podcast e i maggiori servizi di streaming.

Questi i temi toccati oggi in RomaTodaily, la rassegna stampa di RomaToday. A Roma si continua a morire sulle strade, il bilancio del 2024 già è grave e nelle ultime 24 ore sono tre le vittime. E poi un incidente sul lavoro con la morte di un ragazzo di 29 anni. Spazio anche alla chiusura della Metro C per lavori, alla questione Totti-Blasi e ai consigli per il week end.