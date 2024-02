Studenti al Viminale contro le manganellate. Disagi sui tram. ASCOLTA il podcast di oggi 26 febbraio

Le notizie di oggi, lunedì 26 febbraio a Roma, lette e commentate da Roberta Marchetti e Matteo Torrioli, nel podcast gratuito RomaTodaily, la rassegna stampa quotidiana di 15 minuti che si può ascoltare su Spotify, Apple Podcast e i maggiori servizi di streaming.

Questi i temi toccati oggi. Studenti davanti al Viminale per protestare contro le manganellate di Pisa, giallo su un 24enne accoltellato alla testa e alle gambe, disagi sui tram, Roma si candida per i Mondiali di Atletica 2027, Daniela Martani e i 6 euro per un tè a Prati.