Roma marcia contro la violenza sulle donne, addio alla Formula E. ASCOLTA il podcast di oggi 24 novembre

Le notizie di oggi, venerdì 24 novembre a Roma, lette e commentate da Roberta Marchetti e Lorenzo Nicolini, nel podcast gratuito RomaTodaily, la rassegna stampa quotidiana di 15 minuti che si può ascoltare su Spotify, Apple Podcast e i maggiori servizi di streaming. In redazione Matteo Torrioli.

Questi i temi toccati oggi in RomaTodaily, la rassegna stampa di RomaToday. Sgominata una banda di usurai che aveva messo in ginocchio decine di commercianti e imprenditori, le parole del papà di Francesco Valdiserri nella giornata in memoria delle vittime della strada, sabato in marcia da Circo Massimo a San Giovanni contro la violenza sulle donne, la Formula E lascia Roma, Elodie in concerto sabato e domenica al Palazzo dello Sport.