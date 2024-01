Giornata nera per lo sciopero. Ragazzo trovato morto a scuola. ASCOLTA il podcast di oggi 24 gennaio

Le notizie di oggi, mercoledì 24 gennaio a Roma, lette e commentate da Roberta Marchetti e Matteo Torrioli, nel podcast gratuito RomaTodaily, la rassegna stampa quotidiana di 15 minuti che si può ascoltare su Spotify, Apple Podcast e i maggiori servizi di streaming. In redazione Lorenzo Nicolini.

Questi i temi toccati oggi in RomaTodaily, la rassegna stampa di RomaToday. Sciopero dei trasporti di 24 ore, la metro C chiude per lavori, un ragazzo è stato trovato morto in una scuola di via Trionfale, la proposta del Pd per far abbassare gli affitti, Ryanair lancia 7 nuove rotte da Roma.