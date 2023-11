Ladri a casa di Zaccagni e Chiara Nasti. Gualtieri parla per la prima volta del figlio. ASCOLTA il podcast di oggi 23 novembre

Le notizie di oggi, giovedì 23 novembre a Roma, lette e commentate da Roberta Marchetti e Matteo Torrioli, nel podcast gratuito RomaTodaily, la rassegna stampa quotidiana di 15 minuti che si può ascoltare su Spotify, Apple Podcast e i maggiori servizi di streaming.

Questi i temi toccati oggi in RomaTodaily, la rassegna stampa di RomaToday. Al via le ultime demolizioni dell'ex residence Bravetta, ladri a casa di Mattia Zaccagni e Chiara Nasti alla Camilluccia, la classifica delle migliori scuole di Roma, bufera sul ministro Lollobrigida per la fermata speciale a Ciampino con il Frecciarossa in ritardo, il sindaco Gualtieri parla per la prima volta del figlio.