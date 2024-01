Tredicenni perdono mano e occhio con i petardi. Taxi in sciopero. ASCOLTA il podcast di oggi 23 gennaio

Le notizie di oggi, martedì 23 gennaio a Roma, lette e commentate da Lorenzo Nicolini e Matteo Torrioli, nel podcast gratuito RomaTodaily, la rassegna stampa quotidiana di 15 minuti che si può ascoltare su Spotify, Apple Podcast e i maggiori servizi di streaming. In redazione Roberta Marchetti.

Questi i temi toccati oggi in RomaTodaily, la rassegna stampa di RomaToday. Mentre l'area della stazione Termini è un cantiere a cielo aperto, oggi in città c'è lo sciopero dei taxi. Il sindaco Roberto Gualtieri ha firmato una ordinanza per limitare i minimarket che molti hanno etichettato come anti-bangla. Nella zona della Borghesiana due bambini hanno raccolto da terra dei petardi che poi sono esplosi e hanno perso una mano e un occhio.