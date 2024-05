La protesta dei taxi a Roma. Gerard Depardieu picchia un fotografo ASCOLTA il podcast di oggi 22 maggio

Le notizie di oggi, martedì 21 maggio a Roma, lette e commentate da Matteo Torrioli nel podcast gratuito RomaTodaily, la rassegna stampa quotidiana di 15 minuti che si può ascoltare su Spotify, Apple Podcast e i maggiori servizi di streaming.

In questa puntata spazio alla protesta dei taxi che ha mandato in tilt il centro di Roma. Poi tanta cronaca con il racconto che spiega come il carcere di Velletri fosse diventato una piazza di spaccio. A Roma è di nuovo allarme per la sabbia del Sahara e la qualità dell’aria. Infine, l’attore francese Gerard Depardieu ha picchiato in centro a Roma il “King” dei paparazzi Barillari.