Roma contro gli hacker, continuano i blackout in città. ASCOLTA il podcast di oggi 21 luglio 2023

Le notizie di oggi, venerdì 21 luglio a Roma, lette e commentate da Lorenzo Nicolini e Roberta Marchetti, nel podcast gratuito RomaTodaily, la rassegna stampa quotidiana di 15 minuti che si può ascoltare su Spotify, Apple Podcast e i maggiori servizi di streaming. In redazione Matteo Torrioli.

Questi alcuni dei temi toccati oggi in RomaTodaily, la rassegna stampa di RomaToday: emergenza blackout, 10 milioni di topi in città, due vigili accusano il comandante di usarli come autisti privati, un uomo gambizzato al Trullo. Poi la musica con il concerto dei Maneskin e Ultimo, con l'ex fidanzata che è andata a vederlo a San Siro. Chiusura sul calciomercato.