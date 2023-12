Emergenza sanitaria a Roma, ma è la seconda città al mondo per hotel di lusso. ASCOLTA il podcast di oggi 21 dicembre

Le notizie di oggi, giovedì 21 dicembre a Roma, lette e commentate da Roberta Marchetti e Matteo Torrioli, nel podcast gratuito RomaTodaily, la rassegna stampa quotidiana di 15 minuti che si può ascoltare su Spotify, Apple Podcast e i maggiori servizi di streaming. In redazione Lorenzo Nicolini.



Questi i temi toccati oggi. Approvata la proroga per dehors e tavolini, arrivano 10 nuove ambulanze a Roma, condannati a 8 anni di reclusione Fiore, Aronica e Castellino per l'assalto alla sede della Cgil, sequestrato a Ostia un appartamento trasformato in ristorante, è morto il campione di atletica leggera Andrea Barberi.