I dipendenti furbetti di Ama, treni dal nord contro i disagi dei pendolari. ASCOLTA il podcast di oggi 20 settembre 2023

Le notizie di oggi, mercoledì 20 settembre a Roma, lette e commentate da Matteo Torrioli e Lorenzo Nicolini, nel podcast RomaTodaily, la rassegna stampa quotidiana di 15 minuti.

La prima notizia riguarda una serie di dipendenti furbetti dell'Ama che hanno sottratto il carburante usato per rifornire i mezzi che trasportano i rifiuti utilizzando la carta aziendale. Continuano invece i disagi per i pendolari e Trenitalia manda i rinforzi dal nord. Poi i fondi per le scuole e Roberto Gualtieri al lavoro per Expo 2030. Aumentano nel frattempo i casi di Dengue nel Lazio, mentre gli Ultras della Lazio mettono alla porta i tifosi che rubano negli autogrill.

Questi i temi toccati oggi in RomaTodaily, la rassegna stampa di RomaToday.