Ore di vita perse nel traffico di Roma. Il gesto della pistola dello studente contro Meloni. ASCOLTA il podcast di oggi 20 marzo

Questi i temi toccati oggi. Incidente mortale su via Prenestina Nuova, allarme bomba al Ministero della Cultura, tragedia sfiorata sulla Colombo per un albero caduto su due auto in corsa, nel 2023 ogni romano ha perso 107 ore nel traffico, indagini in corso sul sextape a Trigoria.