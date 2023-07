Termovalorizzatore, blackout a Roma e incidenti mortali. ASCOLTA il podcast di oggi 20 luglio 2023

Le notizie di oggi, giovedì 20 luglio a Roma, lette e commentate da Lorenzo Nicolini e Roberta Marchetti, nel podcast gratuito RomaTodaily, la rassegna stampa quotidiana di 15 minuti che si può ascoltare su Spotify, Apple Podcast e i maggiori servizi di streaming. In redazione Matteo. Torrioli.

Questi alcuni dei temi toccati oggi in RomaTodaily, la rassegna stampa di RomaToday: il Tar respinge i ricorsi contro il termovalorizzatore a Santa Palomba, blackout in diversi quartieri della città, la polizia sgombera l'occupazione della giunta regionale da parte dei movimenti per la casa, è morto il giornalista Andrea Purgatori, stasera i Maneskin all'Olimpico.