Ancora morti sulle strade, l'appello di Verdone per salvare il teatro Eliseo. ASCOLTA il podcast di oggi 2 novembre

Le notizie di oggi, giovedì 2 novembre a Roma

Allerta maltempo. La protezione civile del Lazio ha diramato il codice giallo dalle prime ore della giornata di oggi fino alle prossime 24. Sale il drammatico bilancio delle vittime della strada. Lo sfogo di Carlo Verdone sui social per il destino del Teatro Eliseo, ormai inutilizzato da anni e in uno stato di abbandono. Un colpo al cuore per l'attore che ha iniziato proprio qui la sua carriera. La tassa di soggiorno aumenta in vista del Giubileo, dormire a Roma potrà costare fino a 12 euro al giorno.

Questi i temi toccati oggi in RomaTodaily, la rassegna stampa di RomaToday