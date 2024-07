Tenta il suicidio perché senz'acqua nel palazzo. Ladri in casa di Caterina Balivo. ASCOLTA il podcast di oggi 2 luglio

Le notizie di oggi, martedì 2 luglio a Roma, lette e commentate da Matteo Torrioli nel podcast gratuito RomaTodaily, la rassegna stampa quotidiana di 15 minuti che si può ascoltare su Spotify, Apple Podcast e i maggiori servizi di streaming.

Questi i temi toccati. Anziano tenta il suicidio perché senz'acqua nel palazzo da settimane, furto in casa di Caterina Balivo, insulti omofobi contro il metereologo Luca Ciceroni, dipendenti Euronics licenziati via Whatsapp, polemica per la tuta della Roma con i colori della Lazio.