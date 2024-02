Emergenza smog. Inseguimento da film a Boccea. ASCOLTA il podcast di oggi 2 febbraio

Le notizie di oggi, venerdì 2 febbraio a Roma, lette e commentate da Roberta Marchetti e Matteo Torrioli, nel podcast gratuito RomaTodaily, la rassegna stampa quotidiana di 15 minuti che si può ascoltare su Spotify, Apple Podcast e i maggiori servizi di streaming. In redazione Lorenzo Nicolini.

Questi i temi toccati oggi in RomaTodaily, la rassegna stampa di RomaToday. Emergenza smog, blitz animalista a piazza del Popolo, i furbetti della Ztl, la riqualificazione del mercato di via Sannio, gli eventi del weekend e i romani in gara a Sanremo.