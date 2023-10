A Roma i bar sono in crisi, piazza Venezia enorme cantiere. ASCOLTA il podcast di oggi 19 ottobre

Le notizie di oggi, giovedì 19 ottobre a Roma, lette e commentate da Matteo Torrioli e Lorenzo Nicolini, nel podcast gratuito RomaTodaily, la rassegna stampa quotidiana di 15 minuti che si può ascoltare su Spotify, Apple Podcast e i maggiori servizi di streaming. In redazione Roberta Marchetti.

Questi i temi toccati oggi in RomaTodaily, la rassegna stampa di RomaToday. Nella zona di piazza Bologna un 32enne è stato accoltellato alla gola da un uomo che gli aveva chiesto informazioni, sul caso indaga anche la Digos. A Roma e provincia hanno chiuso 1248 bar in dieci anni, è crisi per il settore. Piazza Venezia si trasforma in un maxi cantiere per i lavori della Metro C.

Il sindaco Gualtieri e San Lorenzo ricordano Desirée Mariottini, la sedicenne violentata e trovata senza vita in un palazzo abbandonato in via dei Lucani. La chiusura è sulla Festa del Cinema.