Gualtieri studia la nuova ztl, con Mourinho è magica Roma e altre notizie: ASCOLTA il podcast di oggi 19 maggio 2023

Le notizie di oggi, venerdì 19 maggio a Roma, lette e commentate da Roberta Marchetti e Lorenzo Nicolini, nel podcast gratuito RomaTodaily, la rassegna stampa quotidiana di 15 minuti che si può ascoltare su Spotify, Apple Podcast e i maggiori servizi di streaming.

Questi alcuni dei temi toccati oggi in RomaTodaily, la rassegna stampa di RomaToday: la Roma in finale di Europa League contro il Siviglia, il sindaco Gualtieri annuncia una rimodulazione della nuova ztl (lo stralcio dell'audio è di ALANEWS), aumentano i contagi da streptococco e si fatica a trovare l'amoxicillina, una donna aggredita da un branco di cinghiali sulla Trionfale, 60 mila persone attese domenica al Circo Massimo per il concerto di Bruce Springsteen.