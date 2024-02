Mesi infernali per i pendolari. Gualtieri a Copenaghen per il termovalorizzatore. ASCOLTA il podcast di oggi 19 febbraio

Le notizie di oggi, lunedì 19 febbraio a Roma, lette e commentate da Roberta Marchetti e Matteo Torrioli, nel podcast gratuito RomaTodaily, la rassegna stampa quotidiana di 15 minuti che si può ascoltare su Spotify, Apple Podcast e i maggiori servizi di streaming.

Questi i temi toccati oggi in RomaTodaily, la rassegna stampa di RomaToday. Forti disagi per i pendolari nei prossimi mesi, il sindaco Gualtieri a Copenaghen in visita al termovalorizzatore, la truffa ai danni del presidente del IV Municipio, arrestata per spaccio la figlia dell'Accattone della Banda della Magliana.