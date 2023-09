A Roma c'è sciopero, un tredicenne travolto e ucciso da auto pirata. ASCOLTA il podcast di oggi 18 settembre 2023

Le notizie di lunedì 18 settembre a Roma, lette e commentate da Roberta Marchetti e Lorenzo Nicolini, nel podcast RomaTodaily, la rassegna stampa quotidiana di 15 minuti.

Sciopero dei mezzi e riprogrammazione dei treni regionali, oltre 200 i collegamenti cancellati. Oggi un lunedì nero per il trasporto pubblico. Un'altra vittima sulle strade di Roma. Mohammed è stato investito e ucciso da un'auto a noleggio su via Casilina, in zona Finocchio. Aveva 13 anni.

Raid in un istituto agrario: una mucca è stata uccisa a frecciate e macellata sul posto, un'altra gravemente ferita. A Termini, domenica mattina, rinvenuto il cadavere di un uomo sui binari. In serata la denuncia social di Calenda, fermo sul motorino davanti alla stazione descrive una "bolgia primordiale".

Questi i temi toccati oggi in RomaTodaily, la rassegna stampa di RomaToday.