Roma senza tram in estate, i trasporti restano un buco nero. ASCOLTA il podcast di oggi 18 ottobre

Le notizie di oggi, mercoledì 18 ottobre a Roma, lette e commentate da Roberta Marchetti e Lorenzo Nicolini, nel podcast gratuito RomaTodaily, la rassegna stampa quotidiana di 15 minuti che si può ascoltare su Spotify, Apple Podcast e i maggiori servizi di streaming. In redazione Matteo Torrioli.

Questi i temi toccati oggi in RomaTodaily, la rassegna stampa di RomaToday. Operatore di stazione aggredito dai pendolari furiosi per i disservizi sulla Metromare, estate 2024 senza tram per i lavori di ristrutturazione del deposito di Porta Pia, le tende degli studenti che protestano arrivano davanti Montecitorio, blitz antidroga a Ostia con 11 arresti, Damiano David conquista la popstare brasiliana Anitta.