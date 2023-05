Tragedia sui binari, nuovo piano casa e altre notizie: ASCOLTA il podcast di oggi 18 maggio 2023

Le notizie di oggi, giovedì 18 maggio a Roma, lette e commentate da Roberta Marchetti e Lorenzo Nicolini, nel podcast gratuito RomaTodaily, la rassegna stampa quotidiana di 15 minuti che si può ascoltare su Spotify, Apple Podcast e i maggiori servizi di streaming.

Questi alcuni dei temi toccati oggi in RomaTodaily, la rassegna stampa di RomaToday: un 48enne è morto investito da un treno nei pressi della stazione di Tivoli, Comune e Regione al lavoro per rivedere le regole sulla nuova Ztl e spunta l'ipotesi "Move-In", stop ai minimarket in centro per 3 anni, nuovo blitz di Ultima Generazione sul ponte delle Valli, l'associazione Pro Vita e Famiglia tappezza la città di manifesti contro l'utero in affitto.