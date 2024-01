Il nuovo Ponte di Ferro apre per il Giubileo. Grave il bambino precipitato dal B&B. ASCOLTA il podcast di oggi 18 gennaio

Le notizie di oggi, giovedì 18 gennaio a Roma, lette e commentate da Roberta Marchetti e Matteo Torrioli, nel podcast gratuito RomaTodaily, la rassegna stampa quotidiana di 15 minuti che si può ascoltare su Spotify, Apple Podcast e i maggiori servizi di streaming. In redazione Lorenzo Nicolini.

Questi i temi toccati oggi in RomaTodaily, la rassegna stampa di RomaToday. Il sindaco Gualtieri promette la riapertura del Ponte di Ferro per il Giubileo, la Luiss vuole trasformare il cantiere del parcheggio di via Panama in un centro sportivo, è grave il bambino statunitense precipitato dalla finestra di un B&B, autobus a fuoco alla stazione Anagnina, Flavia Vento conferma il flirt con Totti.