Spari in strada per vendetta, si torna a parlare di rifiuti. ASCOLTA il podcast di oggi 18 dicembre

Le notizie di oggi, lunedì 18 dicembre a Roma, lette e commentate da Matteo Torrioli e Lorenzo Nicolini, nel podcast gratuito RomaTodaily, la rassegna stampa quotidiana di 15 minuti che si può ascoltare su Spotify, Apple Podcast e i maggiori servizi di streaming.

Nella puntata di oggi spazio ai rifiuti con Roma surclassata da Milano nella gestione degli scarti, la Tari è arrivata in ritardo ma le multe no. E ancora la cronaca con gli spari in strada, alle 7 del mattino, Tor de' Schiavi e una tentata rapina, anche questa con colpo di pistola, ad Ardea. Poi la storia di disperazione di una clochard, morta di freddo. E ancora aumentano i casi Covid e i sorteggi di Champions e Europa League per Roma e Lazio.