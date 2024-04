Scontri alla Sapienza e polemiche. Quanto costa una casa a Roma. ASCOLTA il podcast di oggi 18 aprile

Le notizie di oggi, giovedì 18 aprile a Roma, lette e commentate da Roberta Marchetti e Lorenzo Nicolini, nel podcast gratuito RomaTodaily, la rassegna stampa quotidiana di 15 minuti che si può ascoltare su Spotify, Apple Podcast e i maggiori servizi di streaming. In redazione Matteo Torrioli.

Caos alla Sapienza dopo gli scontri fra studenti e forze dell'ordine e continua la protesta pro Gaza, a Roma i prezzi delle case sono stabili ma le famiglie non riescono a chiedere il mutuo, droga dell'Iran nascosta in scatole di biscotti tipici, l'appello di Daniele De Rossi per il tifoso giallorosso che andrà in Svizzera per il suicidio assistito.