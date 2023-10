Ostia allagata. Conte si candida per il post Mourinho. ASCOLTA il podcast di oggi 17 ottobre

Le notizie di oggi, martedì 17 ottobre a Roma, lette e commentate da Roberta Marchetti e Matteo Torrioli, nel podcast gratuito RomaTodaily, la rassegna stampa quotidiana di 15 minuti che si può ascoltare su Spotify, Apple Podcast e i maggiori servizi di streaming. In redazione Lorenzo Nicolini.

Questi i temi toccati oggi in RomaTodaily, la rassegna stampa di RomaToday. Ostia allagata dopo la pioggia di ieri, i lavori a Termini mandano in tilt il traffico e i tassisti faticano a raggiungere la stazione, anziana investita e uccisa da un furgone che faceva retromarcia, il biglietto per il Colosseo diventa nominale, Antonio Conte si candida per sostituire Mourinho sulla panchina della Roma.