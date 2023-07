Cristina e il suo stalker, vip contro la Ztl e Immobile denunciato da autista Atac. ASCOLTA il podcast di oggi 17 luglio 2023

Le notizie di oggi, lunedì 17 luglio a Roma, lette e commentate da Lorenzo Nicolini e Matteo Torrioli, nel podcast gratuito RomaTodaily, la rassegna stampa quotidiana di 15 minuti che si può ascoltare su Spotify, Apple Podcast e i maggiori servizi di streaming.

Questi alcuni dei temi toccati oggi in RomaTodaily, la rassegna stampa di RomaToday: si comincia con la storia di Cristina, perseguitata dal suo stalker. Poi il caldo record. Ciro Immobile denunciato dall'autista del tram per lesioni stradali e i vip, con Rita Dalla Chiesa in testa, contro la ztl a Roma. E poi la cronaca con i continui sfregi al Colosseo e l'arresto di un uomo che nascondeva 30 chili di cocaina che avrebbero fruttato due milioni di euro.