Un uomo è morto annegato. Il punto sulla stadio della Roma. Da oggi temperature bollenti. ASCOLTA il podcast di oggi 17 giugno

Le notizie di oggi, lunedì 17 giugno a Roma, lette e commentate da Lorenzo Nicolini nel podcast gratuito RomaTodaily, la rassegna stampa quotidiana di 15 minuti

Nella puntata di oggi spazio alla cronaca con due accoltellati in poche ore. Una ladra violenta sorpresa a rubare in casa ha aggredito un il proprietario dell'appartamento. Stadio della Roma, il Comune tira dritto. E a proposito di impianti riapre l'Orange Club. Ci spostiamo al mare dove a Ostia mancano i permessi per le discoteche. Torna il grande caldo.