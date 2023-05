Rabbia contro la ztl, minimarket chiusi di notte, il caso Orlandi: ASCOLTA il podcast di oggi 16 maggio 2023

Le notizie di oggi, martedì 15 maggio a Roma, lette e commentate da Roberta Marchetti e Lorenzo Nicolini, nel podcast gratuito RomaTodaily, la rassegna stampa quotidiana di 15 minuti che si può ascoltare su Spotify, Apple Podcast e i maggiori servizi di streaming.

Questi alcuni i temi toccati oggi in RomaTodaily, la rassegna stampa di RomaToday: il caro affitti e il motivo per cui gli studenti hanno difficoltà a trovare casa, l'odissea dei viaggiatori del treno Milano-Roma, si vota in 47 comuni del Lazio e della provincia di Roma ma l'affluenza è bassa, trovato morto in casa il papà di Pamela Mastropietro, weekend di festeggiamenti in casa Totti.