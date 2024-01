Agguato mortale a Corviale. Un fermo per l'omicidio di Alexandru Ivan. ASCOLTA il podcast di oggi 16 gennaio

Le notizie di oggi, martedì 16 a Roma, lette e commentate da Roberta Marchetti e Matteo Torrioli, nel podcast gratuito RomaTodaily, la rassegna stampa quotidiana di 15 minuti che si può ascoltare su Spotify, Apple Podcast e i maggiori servizi di streaming. In redazione Lorenzo Nicolini.

Questi i temi toccati oggi in RomaTodaily, la rassegna stampa di RomaToday. Un fermo per l'omicidio di Alexandru Ivan, agguato mortale a Corviale, un geyser d'acqua a San Giovanni per l'esplosione di una tubatura, sospesa l'ordinanza per corse e fermate dei taxi all'aeroporto di Fiumicino, crisi in casa Roma dopo la sconfitta con il Milan.