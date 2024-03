Nuove metropolitane a Roma, al via il nuovo progetto della linea D e il prolungamento della linea B. ASCOLTA il podcast di oggi 15 marzo

Le notizie di oggi, venerdì 15 marzo a Roma, lette e commentate da Roberta Marchetti e Matteo Torrioli, nel podcast gratuito RomaTodaily, la rassegna stampa quotidiana di 15 minuti che si può ascoltare su Spotify, Apple Podcast e i maggiori servizi di streaming.

Questi i temi toccati oggi. Nuove metro a Roma, occupata la facoltà di Sociologia della Sapienza, stipendi più alti per i lavoratori del Lazio grazie al fondo taglia tasse, 49enne muore a Nettuno durante un inseguimento con la polizia, gli eventi del weekend e come cambia la viabilità per la maratona di domenica.