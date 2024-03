Quante proteste a Roma. Ama e la lotta agli evasori. ASCOLTA il podcast di oggi 14 marzo

Le notizie di oggi, giovedì 14 marzo a Roma, lette e commentate da Lorenzo Nicolini e Matteo Torrioli, nel podcast gratuito RomaTodaily, la rassegna stampa quotidiana di 15 minuti che si può ascoltare su Spotify, Apple Podcast e i maggiori servizi di streaming. In redazione Roberta Marchetti.

Nella puntata di oggi spazio alle tante proteste in città, dagli agricoltori alle femministe, a chi ha lottato per non avere nuovi forni crematori, alle studentesse passando per i cittadini che chiedono più sicurezza sulle strade. E proprio su questo punto, vi raccontiamo un altro incidente mortale. Infine la lotta di Ama contro chi non paga la tassa sui rifiuti.